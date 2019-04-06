Валерий Агапов: На теме здоровья спекулировать нельзя

СЕГОДНЯ 17:39 2019-04-06T17:39:48+03:00

Он напомнил, что решать вопрос нехватки поликлиник нужно уже сегодня

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Все, что касается здравоохранения и здоровья, требует очень внимательного отношения. Поэтому если кто-то заявляет, что готов решить конкретную проблему в этой сфере, он должен понимать всю меру ответственности. В этом уверен координатор регионального проекта «Здоровое сердце» партии «Единая Россия», главный врач Саратовского клинического кардиохирургического диспансера Валерий Агапов.

- Проблем в сфере здравоохранения много. Для новых микрорайонов, например, остро стоит вопрос нехватки поликлиник. И решать его нужно не завтра, а уже сегодня — это факт. Знаю, что этот вопрос активно поднимается, в том числе и членами КПРФ. Так, депутат областной думы Бондаренко заявил, что готов построить поликлинику для жителей поселка Солнечный-2. Уверен, он хорошо понимает, что нужно будет выполнять обещанное.

Как правильно подчеркнул вчера в эфире ГТРК «Саратов» депутат Госдумы Николай Панков, именно так и должны вести себя народные избранники: решать конкретные проблемы жителей региона.

В любом случае на теме здоровья спекулировать нельзя. Уверен, все здравомыслящие люди это понимают, — прокомментировал Агапов.

ИСТОЧНИК KP.RU