В Саратове у безработной женщины в обувном магазине украли 13,5 тыс. рублей
Полиция нашла подозреваемую
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В Саратове полиция вчера, 5 апреля, раскрыла кражу, совершенную 20 марта 2019 года.
- В тот день в отдел пришла 52-летняя безработная женщина и сообщила, что в обувном магазине на 3-й Дачной у нее кто-то из сумки украл кошелек с 13,5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Правоохранители возбудили уголовное дело и нашли подозреваемую — 41-летнюю безработную рецидивистку. Она призналась в содеянном, но сказала, что деньги уже потратила.
ИСТОЧНИК KP.RU