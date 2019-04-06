2019-04-06T17:37:18+03:00
Происшествия

В Саратове у безработной женщины в обувном магазине украли 13,5 тыс. рублей

Полиция нашла подозреваемую
Ольга Муравлёва
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В Саратове полиция вчера, 5 апреля, раскрыла кражу, совершенную 20 марта 2019 года.

- В тот день в отдел пришла 52-летняя безработная женщина и сообщила, что в обувном магазине на 3-й Дачной у нее кто-то из сумки украл кошелек с 13,5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители возбудили уголовное дело и нашли подозреваемую — 41-летнюю безработную рецидивистку. Она призналась в содеянном, но сказала, что деньги уже потратила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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