Николай Панков: Трудно думать о творчестве, когда силы и время отнимают формальности

СЕГОДНЯ 17:05 2019-04-06T17:05:24+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о встрече с творческим сообществом нашей области, где обсуждались изменения в закон о госзакупках.

- Посещая театры и музеи, мы не думаем, каким трудом обеспечивается творческий процесс. Сказал бы, титаническим. Например, декорации спектакля держатся на металлической основе, закупленной по тендеру. А для костюма героини потребовалось несколько аукционов, потому что он из разных тканей. Сегодня говорили об этом с творческим сообществом нашей области. У них наболело. Трудно думать о творчестве, когда силы и время отнимают формальности. Даже приходится иногда идти на нарушения, чтобы не сорвать концерт или транспортировку картин.

Поэтому высоко оценили поправки в закон о госзакупках, которые упрощают его применение в сфере культуры. До того, как законопроект пройдет второе чтение, спикер Госдумы Володин поручил узнать мнение тех, кто в нашей области сталкивается с этим законом каждый день. Отмечу — не Минкульт и не профильный зампред Гречушкина (которую даже в лицо не знают) подняли этот вопрос.

Предложения через фракцию доведем до разработчиков. А такие встречи будем проводить чаще и по разной тематике. Чтобы художники свободно могли творить, учителя — учить, а врачи — лечить, — отметил Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU