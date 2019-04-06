Митингующие коммунисты в Саратове требуют построить поликлиники в Солнечном-2

СЕГОДНЯ 16:57 2019-04-06T17:00:21+03:00

Напомним, там недавно была возведена новая школа по инициативе и при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина

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На бульваре Мюфке в Саратове сегодня 6 апреля проходит митинг КПРФ.

- В разное время было от 30 до 80 человек. Проходящие мимо люди останавливаются ненадолго и идут мимо. Ходят представители партии с подписными листами, обещают их отправить вплоть до президента, чтобы построили поликлинику в Солнечном-2, — сообщил корреспондент «КП-Саратов».

Представители компартии заявили об отсутствии транспортной и социальной инфраструктуры в поселке Солнечный-2.

Напомним, там недавно была построена новая школа по инициативе и при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина. Благодаря ему средства были выделены из резервного фонда правительства РФ.

Сейчас коммунисты заявили, что нужно построить поликлинику, и проводят для этого митинг. Выступающие стоят с плакатами «Нет росту тарифов за содержание жилья», «Требуем построить детскую поликлинику» и другие.

Депутат Госдумы Андрей Карасев рассказал об успехах. По его словам, все жители микрорайона могут отдать детей в новую школу «Аврора». Также он призвал оставлять подписи под обращением к президенту о строительстве поликлинике в Солнечном-2.

Тема нехватки взрослых и детских поликлиник главная на сегодняшнем митинге. Ей посвятил свое выступление депутат облдумы Александр Анидалов. Также он выступил против реформы системы образования и напомнил о предприятиях, которые готовятся к массовым сокращениям. СЭПО, «Тролза», «Контакт».

На митинге КПРФ требовали построить поликлинику в Солнечном-2Фото: Екатерина Семенова

- Господа, мы вышли с требованиям построить поликлиники. Но это маленькая толика того, что мы требуем. Наведите порядок или его наведем мы! — обратился он к властям.

При этом Анидалов уверен, что защищать страну нужно, в первую очередь, не от внешних врагов, а от бездарных правителей.

- Мы все сейчас ходим в поликлинику №19. Наконец-то нам пообещали построить новую. Ждём, — говорили местные жительницы.

Напомним, парламентарий Госдумы и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Панков сказал, что лично поблагодарит депутата облдумы Николая Бондаренко за строительство поликлиники в Солнечном-2.

Панков отметил, что в нашем регионе по личной инициативе Вячеслава Володина строится много социальных объектов. Поэтому если кто-то берет на себя обязательство построить медучреждение там, где его не хватает, где его ждут жители, это можно только приветствовать.

- Именно так и должен вести себя народный избранник, тот, кому люди доверили решение своих проблем. Строительство поликлиники — дело сложное. Сначала нужно сделать и утвердить проект, провести изыскательные работы, найти деньги. Так что если Бондаренко берет на себя решение конкретной проблемы, это говорит о том, что он настроен на созидание во благо жителей региона, — сказал Панков.

Отметим, что самого Николая Бондаренко не было на прошедшем сегодня, 6 апреля, митинге КПРФ на бульваре Мюфке.

ИСТОЧНИК KP.RU