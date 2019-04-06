В Саратове рецидивистка украла из женской сумки кошелек

СЕГОДНЯ 14:30 2019-04-06T14:30:24+03:00

Правоохранители нашли подозреваемую, но деньги она уже успела потратить

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В Саратове полиция вчера, 5 апреля, раскрыла кражу, совершенную в магазине Ленинского района.

- 29-летняя девушка обратилась в отдел днем 13 марта. Она сообщила, что отделе женской одежды магазина в 1-м Торговом проезде неизвестные украли у нее кошелек с 3,7 тыс. рублей и две банковские карты, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители возбудили уголовное дело и оперативно нашли 41-летнюю безработную рецидивистку. Она призналась в содеянном, но деньги уже успела потратить. Ее обязали явиться в участок.

ИСТОЧНИК KP.RU