На Международной улице в Саратове у женщины отняли сумку

СЕГОДНЯ 12:41 2019-04-06T12:41:47+03:00

Подозреваемого нашли и изъяли у него телефон потерпевшей

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В Ленинском районе Саратова вчера, 5 апреля, полиция раскрыла грабеж у женщины.

- В полночь 2 апреля в отдел обратилась 56-летняя женщина и сообщила, что тремя часами ранее у дома №28 по Международной улице у нее отняли сумку, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Вместе с сумкой оказалось похищенным и то, что было внутри: кошелек с банковскими картами и 500 рублями, телефон Nokia и женские черные перчатки.

Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали только одного подозреваемого — 23-летнего парня, ранее судимого за кражи. У него забрали сотовый телефон женщины, сумку он выбросил по дороге.

Теперь злоумышленник под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU