На Международной улице в Саратове у женщины отняли сумку
В Ленинском районе Саратова вчера, 5 апреля, полиция раскрыла грабеж у женщины.
- В полночь 2 апреля в отдел обратилась 56-летняя женщина и сообщила, что тремя часами ранее у дома №28 по Международной улице у нее отняли сумку, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Вместе с сумкой оказалось похищенным и то, что было внутри: кошелек с банковскими картами и 500 рублями, телефон Nokia и женские черные перчатки.
Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали только одного подозреваемого — 23-летнего парня, ранее судимого за кражи. У него забрали сотовый телефон женщины, сумку он выбросил по дороге.
Теперь злоумышленник под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU