Николай Панков заставил единороссов петь гимн России
В Саратове единороссы исполнили гимн России.
На проходящей в саратовском музее «Россия — моя история» конференции регионального отделения партии «Единая Россия» секретарь отделения Николай Панков заставил единороссов петь гимн России.
Однако не все знали слова. В частности, упорно молчали депутат облдумы Максим Шихалов и кандидат на пост спикера регионального парламента Александр Романов, а также сенатор Людмила Бокова.
Отметим, что ранее такой практики исполнения гимна страны у саратовских единороссов не было.
Мэр города Михаил Исаев пел очень старательно, а депутаты Госдумы Татьяна Касаева и сам Николай Панков исполнили гимн целиком.
В Саратове единороссы исполнили гимн России.
ИСТОЧНИК KP.RU