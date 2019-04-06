СЕГОДНЯ 12:34 2019-04-06T12:34:43+03:00

Однако некоторые из присутствующих на конференции упорно молчали

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На проходящей в саратовском музее «Россия — моя история» конференции регионального отделения партии «Единая Россия» секретарь отделения Николай Панков заставил единороссов петь гимн России.

Однако не все знали слова. В частности, упорно молчали депутат облдумы Максим Шихалов и кандидат на пост спикера регионального парламента Александр Романов, а также сенатор Людмила Бокова.

Отметим, что ранее такой практики исполнения гимна страны у саратовских единороссов не было.

Мэр города Михаил Исаев пел очень старательно, а депутаты Госдумы Татьяна Касаева и сам Николай Панков исполнили гимн целиком.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/701587" frameborder="0"></iframe> В Саратове единороссы исполнили гимн России.

ИСТОЧНИК KP.RU