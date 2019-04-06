В 2018 году в Саратовской области случилось более 3 тыс. ДТП

СЕГОДНЯ 12:12 2019-04-06T12:14:11+03:00

В них погибли 321 человек, а пострадали более 4,5 тыс.

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В музее «Россия — моя история» сегодня, 6 апреля, прошла конференция саратовского регионального отделения партии «Единая Россия».

Константин Лекомцев, координатор проекта «Безопасные дороги» доложил об итогах работы партпроекта.

Перед его выступлением секретарь реготделения Николай Панков попросил меньше статистики, а больше предложений, что делать и как расширить деятельность в этом направлении.

В Саратовской области произошло 3 174 ДТП с 4 523 пострадавшими, 321 человек погиб — это статистика за 2018 год. Всего 10% дорог в нормативном состоянии.

Лекомцев заявил, что партийцы собирают примеры тех дорог, которые после ремонта не пережили зиму, и будут требовать от подрядчиков повторного ремонта по гарантии. Такие участки есть по всем муниципалитетам. Список таких дорог передадут в Минтранс и, если надо, в прокуратуру.

- Мы дороги не ремонтируем, но наши депутаты голосуют за выделение денег на их ремонт и мы будем контролировать его качество, — сказал Константин Лекомцев.

ИСТОЧНИК KP.RU