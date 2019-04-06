В Саратове воры сняли с окон детской поликлиники москитные сетки

СЕГОДНЯ 12:04 2019-04-06T12:04:09+03:00

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В Саратове росгвардейцы поймали воров, которые сняли с окон детской поликлиники москитные сетки.

- Во время патруля на улице Чапаева были замечены двое подозрительных граждан. Заметив экипаж, злоумышленники попытались скрыться, но были задержан. При осмотре старшина Сергей Родин и старший сержант Максим Павлов нашли у здания стопку из 25 москитных сеток для окон, — сообщили «КП-Саратов» в Росгвардии.

На место была вызвана следственно-оперативная группа. Злоумышленники признались в содеянном, а руководство поликлиники выразило благодарность росгвардейцам.

ИСТОЧНИК KP.RU