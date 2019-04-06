В Саратове выбирают кандидата на пост председателя облдумы от «Единой России»

СЕГОДНЯ 11:38 2019-04-06T12:26:13+03:00

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Второй этап конференции ЕР проходит 6 апреля в Саратове в парке-музее «Россия — моя история». Среди присутствующих — мэр Саратова Михаил Исаев, сенатор Людмила Бокова, депутат Госдумы Татьяна Касаева. Председательствует секретарь реготделения ЕР депутат Госдумы Николай Панков.

Перед конференцией прошла встреча Панкова с работниками культуры, а затем отдельная встреча с секретарями местных и районных отделений партии. На ней Николай Панков дал несколько рекомендаций и поручений, касающихся, в частности, изменения вектора работы с органами исполнительной власти, активизации совместной деятельности с депутатами всех уровней.

В повестке конференции вопрос о выборах кандидатуры председателя саратовской областной думы. Выбирать будут тайно — это уже решено на заседании.

Предложено две кандидатуры: Сергей Суровов предложил кандидатуру Александра Романова, руководителя фракции ЕР в облдуме и председателя регионального отделения Пенсионного фонда. Также предложена кандидатура Максима Шихалова, депутата облдумы и зампредседателя комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности.

Пока идет голосование, Николай Панков заявил, что президиум закрепит своих членов за несколькими местными отделениями. А член политсовета также возьмет кураторство над местными отделениями. Это закрепление будет утверждено до конца недели.

ИСТОЧНИК KP.RU