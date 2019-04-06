Мошенник обманул саратовца на полмиллиона, обещая провести концерт известного музыканта
В Саратове полиция вчера, 5 апреля, раскрыла мошенничество на полмиллиона.
- В отдел 5 марта обратился 23-летний парень и сообщил, что в конце мая 2018 года к нему обратился 28-летний гражданин с предложением провести в городе концерт известного музыканта. Тот согласился и перевел 560 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Выступление было намечено на конец 2018 года. Однако злоумышленник этого не сделал и деньги не отдал. Факт договоренности с потерпевшим он также отрицает.
Однако когда правоохранители возбудили уголовное дело и доставили подозреваемого в отдел, он признался в преступлении. Возможно, это будет его первая судимость.
ИСТОЧНИК KP.RU