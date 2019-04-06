Мошенник обманул саратовца на полмиллиона, обещая провести концерт известного музыканта

СЕГОДНЯ 11:34 2019-04-06T11:34:22+03:00

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В Саратове полиция вчера, 5 апреля, раскрыла мошенничество на полмиллиона.

- В отдел 5 марта обратился 23-летний парень и сообщил, что в конце мая 2018 года к нему обратился 28-летний гражданин с предложением провести в городе концерт известного музыканта. Тот согласился и перевел 560 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Выступление было намечено на конец 2018 года. Однако злоумышленник этого не сделал и деньги не отдал. Факт договоренности с потерпевшим он также отрицает.

Однако когда правоохранители возбудили уголовное дело и доставили подозреваемого в отдел, он признался в преступлении. Возможно, это будет его первая судимость.

ИСТОЧНИК KP.RU