Директора саратовских учреждений культуры рассказали, как мучаются с госзакупками

СЕГОДНЯ 11:15 2019-04-06T11:15:57+03:00

Сегодня не менее 60% конкурентных закупок должны проходить через электронные магазины. Этой цифры учреждения культуры не достигают

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На прошедшей 6 апреля встрече депутата госдумы и секретаря реготделения ЕР Николая Панкова с работниками культуры обсудили изменения в законодательстве о госзакупках. Директора театров и других учреждений культуры высказали свои предложения и поделились примерами из практики.

Начальник отдела закупок управления по культуре Саратова Александр Маматов предложил расширить список тех людей, профессий, которых можно будет приглашать к участию в проектах без объявления торгов.

- Ведущие, члены жюри, постановщики, которых приглашаем, их тоже можно было бы вывести из темы определения через конкурс, кто дешевле, — предложил Маматов.

- Перечень профессий в законе подразумевает не только режиссеров, но и других творческих деятелей, каждый из которых «штучный человек», — пояснил Панков.

Директора театров рассказали, как вынуждены тратить десятки тыс. рублей на аренду техники, потому что по закупкам не могут купить нужную номенклатуру, хотя она стоит всего пару тыс. Как покупают ткань, по паре метров в разных магазинах. Сегодня не менее 60% конкурентных закупок должны проходить через электронные магазины. Этой цифры учреждения культуры не достигают и просят ее снизить, кто-то предлагает 30%, кто-то 10%.

Замминистра культуры Владимир Баркетов рассказал, что есть примеры регионов, где составляют реестр потенциальных поставщиков для закупок малого объема, из которых учреждения культуры могут выбирать, у кого покупать, не приводя конкурсы, не тратя ресурсы на запрос котировок и соответствия рекомендациям.

Представитель минэкономики Вадим Шураков, первый замуправления по контролю в сфере госзакупок, заметил, что закупки в электронных магазинах могут касаться только стандартных товаров, канцелярщины и прочего.

- Заказать декорации там невозможно или специальные костюмы, они таким просто не торгуют. Поэтому ограничения в 10 тыс. вполне оправданы, свыше этого надо покупать в электронном магазине, — сказал он.

Алексей Комаров директор саратовского театра оперы и балета привел пример:

- У нашего театра грузовик сломался, который возит декорации. Диагностика стоит дороже 10 тыс. рублей. Я объявляю конкурс на диагностику. Потом мне показывают его в разобранном виде — вот это надо ремонтировать. Хорошо, но я опять должен объявлять конкурс на ремонт, потом на сборку.

Директор театра драмы Владимир Петренко рассказал, что иногда траты на соблюдения законов о конкурентных закупках превышают стоимость самого товара.

- Лампочки купили для спектакля, такие как надо, на 2 тыс. рублей. Но в документах у них в номенклатуре приписана лишняя буква. У меня этот отчет не примут в минкульте, засчитают как нецелевое использование. Я вынужден отказываться от товара и снова объявлять закупку. Но спектакль-то уже надо ставить, и как быть без ламп? Беру в аренду оборудование за 20 тыс.

Либо мы делаем все в ущерб сцене, либо ищем способы обойти закон, сказал Петренко.

Илья Смирнов, директор художественного училища имени Боголюбова, признал, что он технически может покупать все вообще без конкурсных процедур и конкурентных закупок и иногда этим пользуется, когда иного выхода нет.

- Есть образовательные учреждения, которые относятся к культуре, они ничего не могут купить практически в рамках закупок. Хотя мы можем приобрести все в обход всяких конкурсов и процедур. И иногда мы вынуждены этим пользоваться. Нас штрафуют, мы лишаемся премий, но зато выставка получается, спектакль выходит. А еще показатель закупок через торги является критерием, по которому оценивают работу учреждения, а потом и министра культуры, а потом и работу губернатора. И все эти уровни давят на нас, ведь мы в поисках выхода, снижаем их показатели, — сказал Смирнов.

ИСТОЧНИК KP.RU