В Саратове обстреливают припаркованные автомобили
В Саратове неизвестные обстреливают автомобили.
Как сообщили горожане в группе «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте», на улице Мясницкая, 153 ночью 6 апреля был обстрелян автомобиль «ГАЗель».
Утром очевидцы обнаружили на нем пулевые отверстия и просят откликнуться свидетелей произошедшего. Анонимность гарантирована.
Фото соцсетей
При этом в комментариях горожане сообщают, что также были обстреляны припаркованные авто в Солнечном. Причем это касалось, по словам местных жителей, дешевых и старых машин.
В комментариях также высказываются предположения, что это сделали дети их пневматического оружия.
Другие горожане ужасаются возможному возвращению 90-х годов.
ИСТОЧНИК KP.RU