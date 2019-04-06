В Саратове обстреливают припаркованные автомобили

СЕГОДНЯ 11:06 2019-04-06T11:07:13+03:00

Горожане считают, что это хулиганят подростки [фото]

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В Саратове неизвестные обстреливают автомобили.

Как сообщили горожане в группе «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте», на улице Мясницкая, 153 ночью 6 апреля был обстрелян автомобиль «ГАЗель».

Утром очевидцы обнаружили на нем пулевые отверстия и просят откликнуться свидетелей произошедшего. Анонимность гарантирована.

Фото соцсетей

При этом в комментариях горожане сообщают, что также были обстреляны припаркованные авто в Солнечном. Причем это касалось, по словам местных жителей, дешевых и старых машин.

В комментариях также высказываются предположения, что это сделали дети их пневматического оружия.

Другие горожане ужасаются возможному возвращению 90-х годов.

ИСТОЧНИК KP.RU