2019-04-06T11:04:41+03:00
Происшествия

В ДТП на саратовской трассе погиб пассажир иномарки

Три человека пострадали
Ольга Муравлёва
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В Саратовской области сегодня, 6 апреля, случилось ДТП на трассе в районе села Широкое.

- Столкнулись Ford Focus и «Лада Гранта». 63-летний пассажир иномарки погиб на месте, еще двое получили травмы. Водитель «Гранты» также пострадал, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.

На месте работают пожарные, облспас, «скорая».

Предполагается, что причиной аварии стал туман и плохая видимость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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