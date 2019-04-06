2019-04-06T10:13:49+03:00
Общество

Панков: Не люди перестали говорить, а мы перестали слышать

По его словам, надо тем, кто выступает с проблемой, говорить «спасибо что ты ее поднял»
Александр Уриевский
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В саратовском музее «Россия — моя история» сегодня, 5 апреля, проходит встреча депутата Госдумы и секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Николая Панкова с работниками культуры, депутатами облдумы и городского управления по культуре. Тема встречи — обсуждение поправок в закон о закупках в сфере культуры.

В четверг данные поправки были приняты Госдумой в первом чтении. Они позволяют увеличить сумму на разовые единовременные закупки у единственного поставщика до 700 тыс. рублей и смягчают ряд других ограничений. Как подчеркнул Николай Панков, по инициативе председателя парламента Вячеслава Володина в Госдуме создана рабочая группа, которая изучает вопрос совершенствования госзакупок.

Панков на встрече с работниками культуры привел пример неправильных решений в коллективах и взаимоотношений разных уровней власти.

Он рассказал, как пытался выяснить, кто же дал поручение учителям в Саратове носить снег в мешках. Эта история вызвала широкий резонанс в соцсетях и СМИ.

- Встретился с учителями. Кто вам такое поручил? Показывают пальцев вверх — оттуда. Встречаюсь с руководством района, комитета образования. Они говорят никогда такого не поручали, еще выше — мэр Исаев. Он говорит — да вы что?! Никто такого приказать не мог. Снова спрашиваю в школе — так кто именно, наверху? Они молчат — «сверху, мол, и все». А после этого скандала мэр уже уволил чиновника райадминистрации, — сообщил Николай Панков.

Панков также отметил, что на встречах с людьми, часто в присутствии непосредственного руководства перестают задавать вопросы, которые их волнуют. И дело не только в том, что они опасаются.

- Не люди перестали говорить, а мы перестали слышать. Надо тем, кто выступает с проблемой, говорить «спасибо что ты ее поднял». Надо ее решать. А у нас наоборот — на человека начинают косо смотреть. А мы благодарить должны за активность и участие, — заметил Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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