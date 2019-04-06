2019-04-06T09:56:37+03:00
Происшествия

Саратовские спасатели выезжают на ложные вызовы к мужчине из Заводского

Свои поступки он никак не мотивирует
Ольга Муравлёва
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В Саратове 31-летний мужчина с Крымской улицы, 25 постоянно звонит в оперативные службы и грозит покончить с собой, однако когда на место приезжают спасатели оказывается, что он просто пошутил.

- Он уже порядка трех раз так делает. Свои поступки никак не мотивирует, весело ему, наверное, — сообщил «КП-Саратов» начальник областной службы Юрий Юрин.

Отметим, что после такого мужчину забирает полиция, но вскоре отпускает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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