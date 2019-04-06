Водитель «Газели» под Саратовом сбил насмерть пешехода и сбежал

СЕГОДНЯ 10:23 2019-04-06T10:23:58+03:00

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В Питерском районе Саратовской области вчера ночью, 5 апреля, водитель сбил пешехода на автодороге станция Урбах — Александров Гай и скрылся.

- В 00:30 неизвестная машина с неустановленным нарушителем за рулем сбила 64-летнего мужчину. Пешеход погиб на месте до приезда «скорой», — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции региона.

Правоохранители оперативно нашли водителя и машину. 24-летнего парня, управлявшего «Газелью», задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU