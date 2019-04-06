Водитель «Газели» под Саратовом сбил насмерть пешехода и сбежал
Мужчина скончался до приезда «скорой»
Изменить размер текста:
В Питерском районе Саратовской области вчера ночью, 5 апреля, водитель сбил пешехода на автодороге станция Урбах — Александров Гай и скрылся.
- В 00:30 неизвестная машина с неустановленным нарушителем за рулем сбила 64-летнего мужчину. Пешеход погиб на месте до приезда «скорой», — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции региона.
Правоохранители оперативно нашли водителя и машину. 24-летнего парня, управлявшего «Газелью», задержали.
ИСТОЧНИК KP.RU