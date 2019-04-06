Николай Панков начал обсуждать с работниками культуры поправки в закон о закупках в этой сфере

СЕГОДНЯ 09:27 2019-04-06T09:41:26+03:00

Он отметил, что те или иные нормы уже устарели, соблюдая которые мы уходим в бюрократию, а от этого страдает творческая часть

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В парке «Россия — моя история» в Саратове началась встреча работников культуры с депутатом Госдумы и секретарем регионального отделения ЕР Николаем Панковым, для обсуждения принятого в первом чтении законопроекта об изменениях в законодательстве о закупках в сфере культуры.

Во встрече принимают участие депутаты облдумы, работники министерств и городского управления по культуре, а также представители культурных и образовательных учреждений.

На встрече обсуждаются поправки в законопроект о закупках в сфере культурыФото: Александр Уриевский

- Во вторник законопроект будут принимать во втором чтении в Госдуме. Поэтому мы с вами встречаемся сегодня, чтобы успеть обсудить и внести свои предложения, именно от тех, кто работает в этой сфере.

Было поручение губернатора снять ограничения об электронных закупках в интернет-магазинах до 10 тыс. рублей. Те или иные нормы уже устарели, соблюдая которые мы уходим в бюрократию, а от этого страдает творческая часть. Депутаты от ЕР в облдуме могут более активно отстаивать интересы работников культуры, в том числе в работе с региональным Минфином, — сказал Панков.

Депутат Госдумы пошутил, что министра не взяли, потому что она человек импульсивный и может на вас как-то повлиять.

- Мы бы хотели чтобы встречи работников культуры в рамках партии проходили чаще, мы ищем новые форматы. Сегодня — в рамках конференции партийной, где будет выдвинут председатель облдумы. Мы также будем выезжать в районы, общаться на местах с районными работниками культуры.

Движемся в этом направлении, чтобы проблемы ваши были более понятны власти, — сказал Панков.

Отметим, что принятые в первом чтении поправки позволяют увеличить сумму на разовые единовременные закупки у единственного поставщика до 700 тыс. рублей и смягчают ряд других ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU