Школьница из Саратова стала призером всероссийской олимпиады
Заключительный этап проходил в Москве с 30 марта по 4 апреля
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Девятиклассница из лицея математики и информатики Саратова Елизавета Бесараб стала призером всероссийской олимпиады по обществознанию.
Елизавета Бесараб
- Заключительный этап состязаний проходил в Москве с 30 марта по 4 апреля на базе Высшей школы экономики, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования области.
Кроме призерки, Елизаветы Бесараб, в «финал» олимпиады вышла также Вероника Козлова, ученица девятого класса лицея гуманитарных наук.
ИСТОЧНИК KP.RU