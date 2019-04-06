Школьница из Саратова стала призером всероссийской олимпиады

СЕГОДНЯ 10:32 2019-04-06T10:32:02+03:00

Заключительный этап проходил в Москве с 30 марта по 4 апреля

Изменить размер текста: A A

Девятиклассница из лицея математики и информатики Саратова Елизавета Бесараб стала призером всероссийской олимпиады по обществознанию.

Елизавета Бесараб

- Заключительный этап состязаний проходил в Москве с 30 марта по 4 апреля на базе Высшей школы экономики, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования области.

Кроме призерки, Елизаветы Бесараб, в «финал» олимпиады вышла также Вероника Козлова, ученица девятого класса лицея гуманитарных наук.

ИСТОЧНИК KP.RU