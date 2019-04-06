Молодая пассажирка «Гранты» госпитализирована после ДТП в Аркадаке

СЕГОДНЯ 09:00 2019-04-06T09:00:10+03:00

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В Саратовской области вчера вечером, 5 апреля, в ДТП пострадала пассажирка отечественного авто.

- В 22:30 у дома №35 по улице Володарского в Аркадаке 29-летний водитель «Лады Гранта» не стал соблюдать безопасную дистанцию с «Джили МК Кросс» и врезался в него. За рулем иномарки находился 26-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

В результате ДТП 19-летнюю пассажирку «Лады Гранта» госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU