Молодая пассажирка «Гранты» госпитализирована после ДТП в Аркадаке
Водитель отечественного авто не стал соблюдать безопасную дистанцию
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В Саратовской области вчера вечером, 5 апреля, в ДТП пострадала пассажирка отечественного авто.
- В 22:30 у дома №35 по улице Володарского в Аркадаке 29-летний водитель «Лады Гранта» не стал соблюдать безопасную дистанцию с «Джили МК Кросс» и врезался в него. За рулем иномарки находился 26-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.
В результате ДТП 19-летнюю пассажирку «Лады Гранта» госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU