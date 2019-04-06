Из-за тумана в Саратов не могут прилететь самолеты

СЕГОДНЯ 08:42 2019-04-06T08:42:41+03:00

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В Саратове сегодня, 6 апреля, туман. Из-за этого самолеты нескольких авиакомпаний не могут вылететь из Москвы в Саратов.

Так, рейс C7-203 из аэропорта Домодедово задерживается уже более двух часов. Он должен был вылететь в 08:20, однако сейчас есть информация, что ожидаемое время вылета — 11:00.

Рейс СУ-1356 задерживается с 06:40. Из Шереметьева по расписанию он вылетит только в 12:20. Аналогичная ситуация с СУ-1360, который по расписанию стартовал бы из Москвы в 09:50 и прилетел в Саратов в 12:30, но теперь в это время у него только планируется вылет.

ИСТОЧНИК KP.RU