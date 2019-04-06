Дети в Юбилейном добираются до школы по проезжей части без освещения
В Саратове жительница Юбилейного обратилась в соцсети к мэру Михаилу Исаеву и губернатору Валерию Радаева от имени поселка.
- Добрый день, Валерий Васильевич и Михаил Александрович! Крик помощи от беспомощности!
Обращаюсь к вам от имени жителей поселка Юбилейный. Здесь мы и наши дети ходим в лицей №107, школу №66, гимназию №7, поликлинику, секции, ФОК, но каждый день нам приходится преодолевать бездорожье — без тротуаров и освещения, по проезжей части. В лучшем случае, забрызгают с ног до головы, — написала женщина и опубликовала видео.
На записи запечатлено, как девочка идет почти по проезжей части через лужи, а мимо ребенка едут машины, грозя окатить ее.
Женщина утверждает, что участку от «Пятерочки» по улице Братьев Никитиных до спортклуба на Федоровской улице жизненно необходимы тротуар и освещение по вечерам.
- Просим вас помочь нам, пешеходам, и нашим детям с безопасной дорогой! — добавляет гражданка.
В комментариях к этой записи горожане также отметили места, где происходят подобные ситуации, например, поселок Поливановка.
Жители Юбилейного просят власть обеспечить им тротуар и освещение.
ИСТОЧНИК KP.RU