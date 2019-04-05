2019-04-05T16:53:44+03:00
Общество

Панков о врачах: Клятву Гиппократа давали все, а работают по-разному

Депутат Госдумы провел встречу с медиками
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Несмотря на погодные катаклизмы, все-таки успел встретиться с врачами районных больниц, студентами-целевиками, представителями медуниверситета и минздрава. Обсудили, как привлечь специалистов-медиков на село. Спикер Госдумы Володин показал пример нашим ответственным лицам, привозил их в районы — Ивантеевский, Перелюбский. И в открытом диалоге помогал решать вопросы нехватки врачей. На партийной площадке сегодня решили идти таким же путём. На конкретных примерах, с участием врачей говорили о кадровых проблемах райбольниц и ФАПов.

Сделали много выводов, не все из них приятные. Не хватает иногда бережного отношения к специалистам, к пациентам. Когда об этом говорили, многие притихли. Но умалчивать нельзя о том, что врачи должны заниматься своей работой, лечить людей. А не держать места на рынке и не заниматься транспортными перевозками. Нельзя прикрывать профессией свои частные интересы. Если больница получает в ФОМС квоты на высокотехнологичную медицинскую помощь по ОМС, но бесплатных операций не проводит, это разве справедливо? Кому-то, у кого нет денег, эти квоты могли бы спасти здоровье или жизнь. Получается, что клятву Гиппократа давали все, но одни врачи едут в село, живут в трудных условиях и спасают людей. А другие...

На всех уровнях — районов, области, федерации — будем искать возможности, как поддержать наших сельских медиков. И молодежь, которая выбрала эту нужную людям профессию, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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