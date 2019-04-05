Трое человек пострадало в аварии на Усть-Курдюмской улице
Там столкнулись мусоровоз и две легковушки
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Сегодня, 5 апреля, недалеко от поворота на турбазу «Волга» столкнулись мусоровоз Isuzu и автомобили Chevrolet Niva и Audi.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», по предварительным данным, водитель «Нивы» влетел в иномарку при повороте, а грузовик в попытке уйти от удара угодил в кювет.
В результате аварии пострадала 46-летняя пассажирка Audi и двое человек из Chevrolet.
Их госпитализировали.
Водитель мусоровоза не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU