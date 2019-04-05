Трое человек пострадало в аварии на Усть-Курдюмской улице

СЕГОДНЯ 16:38 2019-04-05T16:38:47+03:00

Там столкнулись мусоровоз и две легковушки

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Сегодня, 5 апреля, недалеко от поворота на турбазу «Волга» столкнулись мусоровоз Isuzu и автомобили Chevrolet Niva и Audi.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», по предварительным данным, водитель «Нивы» влетел в иномарку при повороте, а грузовик в попытке уйти от удара угодил в кювет.

В результате аварии пострадала 46-летняя пассажирка Audi и двое человек из Chevrolet.

Их госпитализировали.

Водитель мусоровоза не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU