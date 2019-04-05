2019-04-05T16:31:37+03:00
Общество

Саратовские школьники напишут всероссийские проверочные работы

Дети уже проверили свои знания по двум предметам
Дарья Вострикова
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Школьники Саратовской области из более чем 1,5 тыс. образовательных организаций напишут во вторник, 9 апреля, всероссийские проверочные работы по физике, русскому языку и географии. Свои знания проверят учащиеся 6,7 и 11 классов.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования области, в этом учебном году участие в таких работах среди 4-6 классников проводятся в штатном режиме, а решение насчет учащихся 7,10 и 11 классов принимает образовательная организация.

Вчера, 4 апреля, свои знания в области биологии опробовали 7 и 11-классники из 502 школ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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