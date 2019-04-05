Николай Панков: Нужно бережнее относиться к молодым врачам

СЕГОДНЯ 16:26 2019-04-05T16:27:27+03:00

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Решение проблемы нехватки медицинских кадров надо начинать с бережного отношения к молодым врачам, с человеческого отношения к профессии. Об этом заявил секретарь реготделения «Единой России», депутат Государственной Думы РФ Николай Панков на круглом столе, посвященном вопросам обеспечения кадрами районных медучреждений. Мероприятие прошло сегодня, 5 апреля, в региональном исполкоме партии.

Напомним, с предложением широко обсудить эту проблему, которая волнует многих жителей региона, особенно из отдаленных районов, Николай Панков выступил на Президиуме регионального политсовета. Инициативу поддержали врачи, которые организовали обсуждение на местах.

Сегодняшний круглый стол стал очередным этапом общественной дискуссии. На площадке регионального исполкома собрались врачи, фельдшеры, будущие специалисты, общественники и представители власти.

Министр здравоохранения области Наталья Мазина в начале заседания признала, что область испытывает дефицит кадров, особенно не хватает специалистов первичного звена. Всего в районных больницах требуется 687 специалистов. В регионе действует программа целевого обучения медицинских специалистов. Однако немногие выпускники остаются работать в учреждении, направившего его в вуз. Большие надежды возлагают на программу «Земский доктор».

- Наша задача — привлечь молодые кадры. Но надо понять, что мы можем предложить, чтобы молодые люди оставались в профессии, — сказал Николай Панков.

Студент-целевик от Самойловского района Анна Зеленская призналась, что с детства мечтала быть врачом.

- Но чем ближе выпуск, тем более отчетливо я понимаю, с какими проблемами столкнусь: низкая заработная плата, отсутствие жилья, недостаток культурно-досуговых объектов в райцентре, — перечислила Зеленская.

Сталкиваются молодые специалисты и с другими сложностями. Врач Светлана Захарова рассказала, что работала в поликлинике, но после выхода из декретного отпуска ей предложили условия работы, совершенно не подходящие молодой маме. И она уехала работать в ЗАТО Светлый.

- В целом меня все устраивает: отношение пациентов, коллектива, условия работы. Главное, что сам поселок находится недалеко от города, — рассказала специалист.

- Материальная составляющая не всегда имеет решающее значение. Ведь в отдельных районах даже съемное жилье оплачивают. Нам не хватает бережного отношения к кадрам, особенно к молодым, человеческого отношения к профессии. Необходимо совместно с депутатами, министерством здравоохранения разработать программу, которая позволит поэтапно решать кадровый вопрос в каждом конкретном районе области. И она обязательно должна содержать те социальные гарантии, которыми мы можем обеспечить молодых специалистов, тех, кто по призванию пришел в эту непростую профессию, — подчеркнул Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU