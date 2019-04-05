«КВС» разъясняет порядок начислений за водоснабжение в поливной сезон

СЕГОДНЯ 16:08 2019-04-05T16:08:18+03:00

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С 1 мая в Саратове начинается поливной сезон. С его наступлением владельцам приусадебных участков начисляется плата за полив, которая в соответствии с Жилищным кодексом РФ рассчитывается исходя из объема потребляемых ресурсов по показаниям приборов учета. А при отсутствии водомеров — на основании установленных нормативов.

В настоящее время норматив потребления составляет 12 куб. м на полив земельного участка площадью 100 кв. м. Поливная площадь определяется исходя из площади земельного участка, не занятого жилым домом и надворными постройками.

Обеспечить учет фактически потребленных ресурсов и исключить все вопросы по начислению платы за израсходованную воду позволит установка второго прибора учета для расчета поливного объема. В этом случае расчет производится без взимания платы за водоотведение. Целесообразность установки приборов учета на полив земельных участков подтверждается суммами перерасчетов, которые производятся абонентам после предоставления показаний.

Установка водомеров в настоящее время осуществляется потребителями самостоятельно, либо с привлечением сторонних организаций. Для принятия прибора учета в эксплуатацию абонент, установивший либо поверивший прибор учета, обращается в сервисный центр ООО «КВС» по адресу ул. Советская, 10, с заявкой на выезд представителя. Также необходимо предоставить копии правоустанавливающих документов на дом, на землю, домовой книги (справки о составе семьи), паспортов собственников с адресом регистрации, паспорта прибора учета либо свидетельства о поверке. Заявка в устной форме регистрируется в журнале. Также специалистами рассматриваются письменные обращения, поступившие через сайт компании. Выезд представителя для ввода прибора учета в эксплуатацию осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня получения заявки.

Акт осмотра составляется в двух экземплярах. ООО «КВС» ежемесячно направляет акты в АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» для производства расчета платы за услуги водоснабжения и водоотведения абонентам. С данным документом потребитель также может лично обратиться в участки по работе с абонентами ООО «КВС» по адресам: ул. Московская, 56, ул. Барнаульская, 32.

ИСТОЧНИК KP.RU