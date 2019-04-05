2019-04-05T16:03:28+03:00
Общество

Саратовские обманутые дольщики возмутились дорогой арендой земли под домом

При этом ранее стоимость для них была снижена в 15 раз
Екатерина Семенова
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..Фото: Александр Уриевский
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В правительстве Саратовской области сегодня, 5 апреля, прошло очередное заседание с обманутыми дольщиками.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», мэр города Михаил Исаев сделал доклад по домам, которые строили организации аффилированные арестованному бизнесмену Алексею Абасову.

- Заявление на межевание участков подано от ЖСК «Миргород», в настоящее время рассматриваются варианты повышения этажности нескольких домов. Всего в их числе должно было быть четыре дома на улице Зерновая, которые должно было строить ООО «Миал-Девелопмент», — рассказал Исаев.

Дольщики пожаловались на то, что 200 тыс. рублей в год арендной платы за участки под домами — это слишком много. Городские чиновники ответили, что она была два с лишним миллиона рублей по закону, но именно для обманутых дольщиков сокращена в 15 раз.

Депутат областной думы, генеральный директор АО «Саратовоблжилстрой» Леонид Писной заметил, что экономика объекта позволяет его достроить, вопрос в поиске инвестора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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