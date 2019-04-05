Житель Марковского района из-за штрафов остался без магнитолы
У нарушителя арестовали имущество в ходе рейда
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Дорожные инспекторы вместе с судебными приставами Марковского районного отдела провели рейд среди автомобилистов на наличие задолженностей.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, стражи порядка проверили более 30 машин и взыскали с неплательщиков около 20 тыс. рублей.
Кроме того, водитель одного из ВАЗов остался без магнитолы за неоплаченные дорожные штрафы.
Тем, кто не оплачивал долг на месте, судебные приставы выписывали требования и повестки о явке в районный отдел.
ИСТОЧНИК KP.RU