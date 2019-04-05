2019-04-05T15:19:13+03:00
Происшествия

Житель Марковского района из-за штрафов остался без магнитолы

У нарушителя арестовали имущество в ходе рейда
Дарья Вострикова
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Дорожные инспекторы вместе с судебными приставами Марковского районного отдела провели рейд среди автомобилистов на наличие задолженностей.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, стражи порядка проверили более 30 машин и взыскали с неплательщиков около 20 тыс. рублей.

Кроме того, водитель одного из ВАЗов остался без магнитолы за неоплаченные дорожные штрафы.

Тем, кто не оплачивал долг на месте, судебные приставы выписывали требования и повестки о явке в районный отдел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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