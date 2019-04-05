2019-04-05T15:15:19+03:00
Общество

Саратовское БТИ задолжало 5,7 млн рублей работникам

Долги были выплачены после прокурорской проверки
Екатерина Семенова
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В Волжском районе Саратова прокуратура выявила нарушения трудового законодательства.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, в ходе проверки было установлено, что ГУП «Сартехинвентаризация» задолжало своим работникам 5,7 млн рублей.

Задолженность сложилась за два месяца — январь и февраль — перед 154 сотрудниками.

Руководителю предприятия внесли два представления, которые были рассмотрены и удовлетворены.

В отношении директора возбуждено административное дело. Его оштрафовали на 12 тыс. рублей.

Кроме того, прокурор Волжского района провел встречу с трудовым коллективом и разъяснил права на своевременную оплату труда. Задолженность по зарплате была полностью погашена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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