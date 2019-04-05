Саратовское БТИ задолжало 5,7 млн рублей работникам
В Волжском районе Саратова прокуратура выявила нарушения трудового законодательства.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, в ходе проверки было установлено, что ГУП «Сартехинвентаризация» задолжало своим работникам 5,7 млн рублей.
Задолженность сложилась за два месяца — январь и февраль — перед 154 сотрудниками.
Руководителю предприятия внесли два представления, которые были рассмотрены и удовлетворены.
В отношении директора возбуждено административное дело. Его оштрафовали на 12 тыс. рублей.
Кроме того, прокурор Волжского района провел встречу с трудовым коллективом и разъяснил права на своевременную оплату труда. Задолженность по зарплате была полностью погашена.
ИСТОЧНИК KP.RU