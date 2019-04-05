Саратовец отбирал у детей сотовые телефоны

СЕГОДНЯ 14:53 2019-04-05T15:12:36+03:00

Он угрожал им расправой

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Полиция задержала 21-летнего саратовца по подозрению в грабеже.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, две жительницы облцентра обратились в отдел и рассказали, что неизвестный, угрожая расправой, отобрал у их детей сотовые телефоны. Общая сумма ущерба превысила 18 тыс. рублей.

Предполагаемый грабитель рассказал, что взял технику силой, продал ее, а деньги потратил на себя.

Расследование уголовного дела в отношении него продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU