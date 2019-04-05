В понедельник школьники Саратовской области узнают результаты по двум ЕГЭ
Речь идет об истории и химии
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В понедельник, 8 апреля, школьники Саратовской области узнают свои результаты по досрочной сдаче ЕГЭ по химии и истории.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования области, минимально гуманитариям надо набрать 32 балла, а любителям точных наук — 36.
Если кто-то захочет подать апелляцию о несогласии с баллами, это можно будет сделать 9 и 10 апреля: у выпускников этого года – в своей школе, у других участников ЕГЭ – в ГАУ СО «Региональный центр оценки качества образования» по адресу: Саратов, улица Мичурина, 89.
ИСТОЧНИК KP.RU