2019-04-05T14:44:45+03:00
Общество

В понедельник школьники Саратовской области узнают результаты по двум ЕГЭ

Речь идет об истории и химии
Дарья Вострикова
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В понедельник, 8 апреля, школьники Саратовской области узнают свои результаты по досрочной сдаче ЕГЭ по химии и истории.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования области, минимально гуманитариям надо набрать 32 балла, а любителям точных наук — 36.

Если кто-то захочет подать апелляцию о несогласии с баллами, это можно будет сделать 9 и 10 апреля: у выпускников этого года – в своей школе, у других участников ЕГЭ – в ГАУ СО «Региональный центр оценки качества образования» по адресу: Саратов, улица Мичурина, 89.

ИСТОЧНИК KP.RU

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