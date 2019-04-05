Озабоченный житель Духовницкого района накинулся на подругу в свой день рождения
Суд признал виновным 29-летнего жителя Духовницкого района Саратовской области.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, в ночь с 17 на 18 августа 2018 года 23-летняя жительница села Липовка пришла на день рождения к своему 29-летнему знакомому. После праздника именинник вызвался проводить гостью. Он повалил ее на землю и, угрожая убийством, изнасиловал. Потом злоумышленник потребовал от девушки пойти в заброшенный дом, где совершил насильственные действия сексуального характера и уснул.
Та поспешила убежать и обратиться в полицию.
Мужчина так и не признал свою вину, однако ему дали шесть лет исправительной колонии общего режима.
Тот попытался смягчить приговор, однако наказание оставили без изменения.
ИСТОЧНИК KP.RU