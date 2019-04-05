2019-04-05T14:26:30+03:00
Происшествия

Озабоченный житель Духовницкого района накинулся на подругу в свой день рождения

Ему дали шесть лет колонии
Дарья Вострикова
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Суд признал виновным 29-летнего жителя Духовницкого района Саратовской области.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, в ночь с 17 на 18 августа 2018 года 23-летняя жительница села Липовка пришла на день рождения к своему 29-летнему знакомому. После праздника именинник вызвался проводить гостью. Он повалил ее на землю и, угрожая убийством, изнасиловал. Потом злоумышленник потребовал от девушки пойти в заброшенный дом, где совершил насильственные действия сексуального характера и уснул.

Та поспешила убежать и обратиться в полицию.

Мужчина так и не признал свою вину, однако ему дали шесть лет исправительной колонии общего режима.

Тот попытался смягчить приговор, однако наказание оставили без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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