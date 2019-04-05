Саратовец хотел в полицию, а попал в психбольницу

СЕГОДНЯ 13:47 2019-04-05T14:12:53+03:00

Он накинулся на полицейских с ножом и кулаками

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Суд признал виновным 25-летнего саратовца в угрозе применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, 5 декабря 2018 года около 15:00 мужчина подошел к пропускному пункту на входе в отдел полиции на Московской улице, 156Б и сказал, что ему надо пройти к следователю, чтобы дать показания.

Страж порядка понял, что мужчина был пьян, связался с дежурным и попросил спуститься.

Незваный гость сказал, что не намерен ждать и попытался все равно попасть внутрь. Встретив сопротивление полицейского, он замахнулся на правоохранителя, чтобы ударить его по голове, но тот увернулся.

Это заметил второй сотрудник КПП и выбежал на помощь товарищу.

Агрессивный визитер достал нож и начал махать перед ними. Один из сотрудников полиции достал служебный пистолет и выстрелил в воздух, сообщая, что если буян не успокоится, то придется применить огнестрельное оружие. Тот пришел в себя.

В ходе расследования уголовного дела экспертиза показала, что мужчина вообще не может понимать, что он делает, из-за своей болезни.

Его отправили на принудительное лечение в психбольницу.

ИСТОЧНИК KP.RU