Панков: Важно, чтобы врачи занимались своим делом, а не торговлей на рынке

СЕГОДНЯ 13:25 2019-04-05T13:25:57+03:00

Он также отметил, что несправедливо, когда ставка у медсестры 30 тыс. рублей, а у врача — 16-19 тыс.

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Светлана Захарова, врач из ЗАТО Светлый, участник программы «Земский доктор», не смогла после декрета вернуться на работу в саратовскую поликлинику.

Молодой врач (в центре)Фото: Александр Уриевский

Фото: Александр Уриевский

- Приехала в район, встретили радушно, медсанчасть на приличном уровне. Там очень требовательное население. Ко мне по началу ходили, чтобы познакомиться. Зарплата, конечно, оставляет желать лучшего, — сказала Захарова.

Студентка по целевому направлению из Самойловки опасается, что будет с ней, будет ли жилье, как обеспечить культурный досуг, уровень зарплат.

Студентка по целевому направлению из Самойловки (в центре)Фото: Александр Уриевский

Фото: Александр Уриевский

- Зарплата всегда у молодых меньше, мы тоже начинали со 110 рублей. Но хотели работать врачами. Это настрой, раз брали целевое направление, надо отработать, условия создаем для того и нацпроекты. Мы сложности сразу все решить не можем, — сказала министр здравоохранения Наталья Мазина.

Депутат ГД и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Панков заметил, что возможно такого диалога нет с молодыми специалистами.

- Никто не говорит, что нужно терпеть, может, при поступлении, при ориентировании в школе надо проводить информационную работу с бережным отношением к кадрам. Жилье, условия, работа есть, а люди не идут, — подчеркнул Панков. — Почему мы проигрываем регионам, где нет такой медицинской школы?

По его словам, общество ждет решения вопросов социальной справедливости. В рамках кадров надо смотреть и конкуренцию для поступающих по целевым направлениям. На обычные места в медуниверситет она от шести до 20 человек на место, «может им предложить целевые направления?»

Панков обратил внимание на то, как распределяются деньги ОМС между учреждениями. Те, которые уходят из бюджета частникам, могли отойти районным больницам и за счет этого решать проблемы молодых врачей, жилья и зарплат.

- Несправедливо, когда ставка медсестры 30 тыс. рублей, а у врача, обучающегося шесть лет, — 16-19 тыс., — заявил политик. — Важно, чтобы врачи занимались своим делом, а не торговлей на рынке или транспортными перевозками.

Депутат Госдумы Василий Максимов предложил конкретный план по каждому району, по молодым врачам, ведь целевиков выпускают больше, чем другие регионы, а обеспеченность врачами по области ниже 50%. Люди просто откупаются, эта схема поступления и потом отказа от обязательств работает четко.

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ИСТОЧНИК KP.RU