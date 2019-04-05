Полиция Балаковского района раскрыла мошенничество при покупке перфоратора в интернете

СЕГОДНЯ 13:11 2019-04-05T13:38:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 4 апреля, полиция Балаковского района раскрыла мошенничество в интернете, жертвой которого стал 34-летний житель Краснодара.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 1 сентября 2018 года он лишился своих 15 655 рублей при покупке перфоратора в интернете.

Выяснилось, что преступление совершил 35-летний мужчина, который сейчас уже находится в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU