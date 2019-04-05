Полиция Балаковского района раскрыла мошенничество при покупке перфоратора в интернете
Преступление совершил рецидивист
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Вчера, 4 апреля, полиция Балаковского района раскрыла мошенничество в интернете, жертвой которого стал 34-летний житель Краснодара.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 1 сентября 2018 года он лишился своих 15 655 рублей при покупке перфоратора в интернете.
Выяснилось, что преступление совершил 35-летний мужчина, который сейчас уже находится в СИЗО.
ИСТОЧНИК KP.RU