2019-04-05T13:05:34+03:00
Общество

Панков: Много не надо для продвижения вперед, нужно душевное отношение к своим людям

По его словам, материальная составляющая важная, но не главная
Александр Уриевский
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..Фото: Александр Уриевский
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В региональном исполкоме партии «Единая Россия» сегодня, 5 апреля, проходит круглый стол на тему «Проблема обеспечения медицинскими кадрами муниципальных районов Саратовской области».

- Материальная составляющая важная, но не главная. Неправильно, конечно, когда уборщица получает больше молодого врача. Давайте предложения, чтобы люди шли в профессию и возвращались работать, — сказал депутат Госдумы и секретарь местного регионального отделения ЕР Николай Панков.

По его словам, важна агитация перед началом и условия после.

- У нас иногда так — лучше не занимать вакансии, чтобы повысить зарплату имеющимся. Планку надо ставить выше, но не хватает человеческого отношения и годовой план по финансированию до больниц не доведен. Почему одна получает больше другой, хотя работают одинаково, — сказал Панков и добавил, что медуниверситет должен включиться.

Панков напомнил, что региональному министерству надо помогать и защищать, когда идут вещи провокационного характера, необоснованная критика. За рядом из них стоят конкретные люди, которые бояться потерять свое место в сфере здравоохранения.

- И много не надо для продвижения вперед, нужно душевное отношение к своим людям, — отметил политик.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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