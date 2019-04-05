В Саратове двое мужчин угнали машину и сдали ее на металлолом

СЕГОДНЯ 12:56 2019-04-05T12:56:22+03:00

Они во всем признались

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Вчера, 4 апреля, полиция Ленинского района раскрыла угон машины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам безработного 55-летнего мужчины, в период с 14 по 15 марта кто-то угнали его ВАЗ-21074, припаркованный у дома №107 на проспекте 50 лет Октября.

Выяснилось, что к преступлению причастны двое 20-летних парней, которые уже находятся под подпиской о невыезде за совершение такого же преступления.

Они признались, что угнали автомобиль и сдали его в металлолом.

Мера пресечения в отношении них не изменилась.

ИСТОЧНИК KP.RU