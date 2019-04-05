В Саратове двое мужчин угнали машину и сдали ее на металлолом
Они во всем признались
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Вчера, 4 апреля, полиция Ленинского района раскрыла угон машины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам безработного 55-летнего мужчины, в период с 14 по 15 марта кто-то угнали его ВАЗ-21074, припаркованный у дома №107 на проспекте 50 лет Октября.
Выяснилось, что к преступлению причастны двое 20-летних парней, которые уже находятся под подпиской о невыезде за совершение такого же преступления.
Они признались, что угнали автомобиль и сдали его в металлолом.
Мера пресечения в отношении них не изменилась.
ИСТОЧНИК KP.RU