Юный паренек из Саратовской области обворовал дом на 33 тыс. рублей
В Саратовской области осудили 16-летнего жителя Федоровского района. Его признали виновным в краже из чужого дома.
- В январе 2019 года парень во время прогулки по селу, в котором он живет, вошел в двор односельчан. Заметив, что дверь в жилище не заперта и хозяев нет, он украл утюг, навигатор и два слуховых аппарата на 33 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.
Вернувшаяся домой 39-летняя владелица имущества заметила пропажу и написала заявление в полицию. Правоохранители оперативно нашли похитителя. Они просто проследовали по следам на снегу к дому парня. Он не стал отрицать преступление и отдал ворованное.
На следствии и в суде юноша признал свою вину. Его приговорили к шести месяцам лишения свободы условно с полугодовым испытательным сроком.
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ИСТОЧНИК KP.RU