Юный паренек из Саратовской области обворовал дом на 33 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 12:47 2019-04-05T12:47:47+03:00

Полицейские нашли его по следам на снегу

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области осудили 16-летнего жителя Федоровского района. Его признали виновным в краже из чужого дома.

- В январе 2019 года парень во время прогулки по селу, в котором он живет, вошел в двор односельчан. Заметив, что дверь в жилище не заперта и хозяев нет, он украл утюг, навигатор и два слуховых аппарата на 33 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

Вернувшаяся домой 39-летняя владелица имущества заметила пропажу и написала заявление в полицию. Правоохранители оперативно нашли похитителя. Они просто проследовали по следам на снегу к дому парня. Он не стал отрицать преступление и отдал ворованное.

На следствии и в суде юноша признал свою вину. Его приговорили к шести месяцам лишения свободы условно с полугодовым испытательным сроком.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU