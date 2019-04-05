В Заводском районе рецидивист оставил женщину без мобильного телефона
Он продал технику неизвестному мужчине
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В минувший вторник, 2 апреля, полиция Заводского района получила заявление от 34-летней женщины.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, по ее словам, 30 марта, с 10:00 до 19:00, кто-то зашел в ее квартиру и унес оттуда Samsung Galaxy 6 за 15 тыс. рублей.
Вчера, 4 апреля, полиция Заводского района доставила в отдел 31-летнего рецидивиста по подозрению в совершении преступления.
Мужчина во всем признался, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
Он рассказал, что продал технику неизвестному в поселке Комсомольский за 2 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU