Лже-сотрудник «Радио Энерджи» выманил у жителей Саратовской области 153 тыс. рублей
Он рассказал им о выигрыше бытовой техники
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Уголовное дело в отношении 37-летнего самарца направлено в суд.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, мужчина звонил на случайные номера и говорил, что он работает в «Радио Энерджи» и адресаты сообщения выиграли бытовую технику. Чтоб ее получить, нужно перевести с банковской карты денежную компенсацию.
В итоге мошенник обманул восемь граждан из Новгородской области, Саратова, Шихан, Балашовского и Турковского районов на общую сумму 153 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU