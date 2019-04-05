Лже-сотрудник «Радио Энерджи» выманил у жителей Саратовской области 153 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 12:16 2019-04-05T12:23:41+03:00

Он рассказал им о выигрыше бытовой техники

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Уголовное дело в отношении 37-летнего самарца направлено в суд.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, мужчина звонил на случайные номера и говорил, что он работает в «Радио Энерджи» и адресаты сообщения выиграли бытовую технику. Чтоб ее получить, нужно перевести с банковской карты денежную компенсацию.

В итоге мошенник обманул восемь граждан из Новгородской области, Саратова, Шихан, Балашовского и Турковского районов на общую сумму 153 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU