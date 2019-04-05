Во время перестрелки в Саратове пострадал водитель фуры
Во время перестрелки на Московском шоссе у заправки «Лукойл» пострадал мужчина.
- Предполагается, что водитель фуры притормозил около стоянки, чтобы узнать, где находится ближайшее СТО. Вышедший представитель парковки попросил убрать грузовик. Из-за этого началась ссора и переросла в драку. В это время работник автостоянки достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в шофера, а после убежал, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.
Очевидцы вызвали полицию и «скорую». Пострадавшего госпитализировали.
Замначальника пресс-службы ГУ МВД Дмитрий Рассказов рассказал «КП-Саратов», что на месте работает следственно-оперативная группа.
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ИСТОЧНИК KP.RU