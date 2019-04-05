Три района Саратовской области презентуют себя на Театральной площади

СЕГОДНЯ 11:50 2019-04-05T12:08:33+03:00

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Завтра, 6 апреля, на Театральной площади Саратова пройдет сельхозярмарка.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства области, там будут презентованы Базарно-Карабулакский, Советский и Воскресенский районы области. Каждый из них представит палатки и концертные номера.

Кроме того, еще две ярмарки пройдут в поселке Юбилейный, на торговой площадке «ТК на Топольчанской», на пересечении улиц Пензенская и Томская и на рынке «Комсомольский».

С 08:00 до 16:00 горожане смогут приобрести мясо, рыбу, овощи, мед и другие продукты от местных производителей.

ИСТОЧНИК KP.RU