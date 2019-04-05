2019-04-05T11:52:26+03:00
Общество

Саратовские медики платят по 100 тыс. рублей, чтобы не вернуться в село

Треть целевых студентов-врачей не возвращается работать в районы
Александр Уриевский
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Заседание круглого стола в региональном исполкоме ЕРЗаседание круглого стола в региональном исполкоме ЕРФото: Александр Уриевский
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Министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина на заседании круглого стола в региональном исполкоме ЕР сообщила, что «доезд» выпускников медицинских вузов в районы региона не высокий.

Министр здравоохранения Наталья Мазина Фото: Александр Уриевский

Министр здравоохранения Наталья МазинаФото: Александр Уриевский

Из 68 целевых выпускников прошлого года около 20 отказались возвращаться и работать в селе. Депутат ГД Василий Максимов поинтересовался, почему же треть уходит?

Мазина пояснила, что почти половина выпускников уходит в ординатуру. На встрече прозвучала информация, что там больше шансов по окончании найти работу. Все хорошие выпускники хотят расти в научном плане, клиническом и финансовом, эта жажда самореализации в районе неутолима. Выпускники интернатуры сами идут и требуют реквизиты, чтобы вернуть 100 тыс. рублей, которые положены оплатить, если не выполнят условия целевого обучения. Выпускники ординатуры должны вернуть 200 тысяч. Молодые медики возвращают деньги и уезжают из села.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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