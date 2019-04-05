К месту приземления Гагарина из Энгельса пустят праздничный маршрут
Он будет следовать с 08:30
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В День космонавтики, 12 апреля, из Энгельса до места приземления Юрия Алексеевича Гагарина пустят специальный рейс.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, он будет следовать по маршруту Ярмарка — Мясокомбинат — место приземления Ю. А. Гагарина с 08:30 до 16:00.
Если сесть на первой остановке, нужно будет отдать 60 рублей, на Мясокомбинате — 50 рублей.
Кроме того, из Саратова до «Ярмарки» в Энгельсе будут ходить автобусы №247.
ИСТОЧНИК KP.RU