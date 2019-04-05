2019-04-05T11:03:14+03:00
Общество

В Саратове может появиться поддельный сыр

В сырах «Российский» и «Голландский» найдены немолочные ингредиенты
Екатерина Семенова
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В Саратове могут появиться фальсифицированные молочные продукты.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении Роспотребнадзора региона, такие сведения поступили из Владимирской области. Оказалось, что в детском саду Москвы и в Кировской области был обнаружен сфальсифицированный сыр производства ООО «Торговый Дом «ТоргПродукт» (600031, Владимир, улица Юбилейная, 11Б).

Было установлено, что по указанному адресу такое юридическое лицо не значится, электронный — также недействителен.

При исследовании в сырах «Российский» 50% и «Голландский» 45% были обнаружены фитостерины. То есть в продукт добавляли немолочные компоненты.

- Таким образом, продукция с маркировкой ООО «Торговый Дом «ТоргПродукт» производится неизвестными лицами в непонятных условиях, — сообщили в Роспотребнадзоре.

Информация о фальсификате направлена в органы власти: министерства здравоохранения, образования, социального развития Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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