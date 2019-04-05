В Саратове может появиться поддельный сыр
В Саратове могут появиться фальсифицированные молочные продукты.
Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении Роспотребнадзора региона, такие сведения поступили из Владимирской области. Оказалось, что в детском саду Москвы и в Кировской области был обнаружен сфальсифицированный сыр производства ООО «Торговый Дом «ТоргПродукт» (600031, Владимир, улица Юбилейная, 11Б).
Было установлено, что по указанному адресу такое юридическое лицо не значится, электронный — также недействителен.
При исследовании в сырах «Российский» 50% и «Голландский» 45% были обнаружены фитостерины. То есть в продукт добавляли немолочные компоненты.
- Таким образом, продукция с маркировкой ООО «Торговый Дом «ТоргПродукт» производится неизвестными лицами в непонятных условиях, — сообщили в Роспотребнадзоре.
Информация о фальсификате направлена в органы власти: министерства здравоохранения, образования, социального развития Саратовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU