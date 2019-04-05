2019-04-05T10:51:27+03:00
Происшествия

В Саратове на автостоянке произошла перестрелка

На месте работает следственно-оперативная группа полиции
Ольга Муравлёва
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В Саратове сегодня, 5 апреля, произошла перестрелка. Инцидент произошел рядом с автостоянкой на Московском шоссе, 141

- На месте работает следственно-оперативная группа полиции, подробности выясняются, — рассказал «КП-Саратов» замначальника пресс-службы Дмитрий Рассказов.

Отметим, что рядом с местом происшествия расположена АЗС «Лукойл».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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