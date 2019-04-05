2019-04-05T10:59:46+03:00
Происшествия

В Ртищевском районе у пенсионера-садовода обнаружили плантацию конопли

У мужчины росло не менее 42 кустов
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд признал виновным 62-летнего жителя Ртищевского района в выращивании и хранении запрещенных растений.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что в середине мая 2018 года мужчина посадил рядом со своим домом не менее 42 кустов конопли. Все лето он ухаживал за растениями, а в середине сентября собрал от них верхушки и принес домой, где хранил до 9 января 2019 года — пока их не нашла полиция.

Суд назначил мужчине 240 часов обязательных работ. Кроме того, его принудили пройти лечение от наркомании.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Панков: Много не надо для продвижения вперед, нужно душевное отношение к своим людям
В Саратове двое мужчин угнали машину и сдали ее на металлолом
Саратовцам рекомендовали слушать хорошую музыку для избавления от депрессии
Юный паренек из Саратовской области обворовал дом на 33 тыс. рублей
В Заводском районе рецидивист оставил женщину без мобильного телефона
Лже-сотрудник «Радио Энерджи» выманил у жителей Саратовской области 153 тыс. рублей
Во время перестрелки в Саратове пострадал водитель фуры
Три района Саратовской области презентуют себя на Театральной площади
Саратовские медики платят по 100 тыс. рублей, чтобы не вернуться в село
К месту приземления Гагарина из Энгельса пустят праздничный маршрут
Под Саратовом освободившийся из тюрьмы мужчина обматерил полицейского
Саратовский прыгун в воду взял бронзу первенства России