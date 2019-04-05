В Ртищевском районе у пенсионера-садовода обнаружили плантацию конопли

СЕГОДНЯ 10:39 2019-04-05T10:59:46+03:00

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Суд признал виновным 62-летнего жителя Ртищевского района в выращивании и хранении запрещенных растений.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что в середине мая 2018 года мужчина посадил рядом со своим домом не менее 42 кустов конопли. Все лето он ухаживал за растениями, а в середине сентября собрал от них верхушки и принес домой, где хранил до 9 января 2019 года — пока их не нашла полиция.

Суд назначил мужчине 240 часов обязательных работ. Кроме того, его принудили пройти лечение от наркомании.

ИСТОЧНИК KP.RU