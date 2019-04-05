2019-04-05T10:56:52+03:00
Происшествия

Молодые закладчики из Балашова проведут полгода в тюрьме

Они познакомились с дилером в интернете
Дарья Вострикова
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Суд признал 24 и 25-летнего балашовцев виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере группой лиц по предварительному сговору через интернет.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в сентябре 2017 года мужчины познакомились с незнакомцем в сети и решили вместе с ним заняться наркобизнесом. Они получали вещество от этого человека и раскладывали его по закладкам, отправляя адреса. За каждый тайник криминальная пара получала деньги.

С сентября 2017 по май 2018 года интернет-аноним приобрел 24,24 грамма синтетики, часть которого поместил в тайник и написал об этом балашовцам. Те забрали «соль» домой и стали ждать указаний.

Оставшуюся часть наркотика главарь банды положил в другой тайник.

Наркобаронов «прикрыли» 18 мая 2018 года. У одного из них в рюкзаке нашли 22,24 грамма синтетики, а дома у злоумышленников обнаружилось 1,69 грамма.

Суд назначил каждому из них полгода исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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