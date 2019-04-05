Молодые закладчики из Балашова проведут полгода в тюрьме
Суд признал 24 и 25-летнего балашовцев виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере группой лиц по предварительному сговору через интернет.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в сентябре 2017 года мужчины познакомились с незнакомцем в сети и решили вместе с ним заняться наркобизнесом. Они получали вещество от этого человека и раскладывали его по закладкам, отправляя адреса. За каждый тайник криминальная пара получала деньги.
С сентября 2017 по май 2018 года интернет-аноним приобрел 24,24 грамма синтетики, часть которого поместил в тайник и написал об этом балашовцам. Те забрали «соль» домой и стали ждать указаний.
Оставшуюся часть наркотика главарь банды положил в другой тайник.
Наркобаронов «прикрыли» 18 мая 2018 года. У одного из них в рюкзаке нашли 22,24 грамма синтетики, а дома у злоумышленников обнаружилось 1,69 грамма.
Суд назначил каждому из них полгода исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU