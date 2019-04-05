Виновницу смертельного ДТП в центре Саратова отправили в колонию

СЕГОДНЯ 10:33 2019-04-05T10:40:09+03:00

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В Саратове вынесен приговор 28-летней женщине, которая признана виновной в смертельном ДТП в центре города.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре, гражданку отправили в колонию-поселение на полтора года.

Авария произошла 20 октября прошлого года. Женщина вела автомобиль Lada Priora и на пересечении улиц Комсомольская и Григорьева не уступила дорогу Ford Focus. При этом иномарка ехала по главной дороге и имела преимущество.

После удара иномарка вылетела на тротуар, где сбила двух пенсионеров. В больнице 76-летний мужчина скончался, а 74-летней женщине диагностирован тяжелый вред здоровью.

Подсудимая признала вину полностью. Кроме лишения свободы, ей запретили на 2,5 года садиться за руль.

ИСТОЧНИК KP.RU